I finlandesi urlano “Christian”, i danesi rispondono “Eriksen”: tutto lo stadio in piedi, il gran messaggio al centrocampista [VIDEO]

12 Giugno 2021 22:11

Brividi alla Gazprom Arena di San Pietroburgo: alla ripresa di Danimarca-Finlandia, i tifosi delle due squadre intonano il nome di Christian Eriksen

Danimarca-Finlandia alla fine, per fortuna, è ripresa ed è anche terminata. Le due squadre sono tornate in campo, dopo qualche ora successiva alla paura per Eriksen, proprio per le rassicurazioni del centrocampista dell’Inter, che è cosciente, parla ed è stabile. Non è andata bene alla sua Nazionale, però, sconfitta per 0-1, anche se l’impressione è che questa sera la Danimarca abbia davvero vinto, dimostrandosi squadra, come messo in evidenza dai comportamenti subito successivi al malore del proprio compagno. Ma oltre al supporto dei compagni e di sportivi e non di tutto il mondo, il giocatore avrà sentito sicuramente quello dei tifosi di Finlandia e Danimarca, che allo stadio hanno intonato il nome del danese. “Christian”, urlavano i finlandesi, “Eriksen”, rispondevano i danesi. Brividi alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Di seguito il VIDEO.