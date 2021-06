Dalla moglie di Hummels al sexy ‘angelo’ di Victoria’s Segret: le Wags della Germania [FOTO]

15 Giugno 2021 22:11

Belle, hot e intraprendenti: le Wags della Germania, dalla top model Izabel Goulart alla moglie di Thomas Muller

Alla Germania è capitato un girone davvero tosto agli Europei di calcio 2021, ma i tedeschi, che lotteranno fino all’ultima partita a denti stretti, sanno già che avranno qualcuno di speciale a consolarli in caso di un’amara e veloce eliminazione dalla rassegna continentale, che quest’anno si disputa per la prima volta in maniera itinerante.

Le Wags della Germania, infatti, godono di una special guest… davvero speciale. A guidare il gruppo delle mogli e fidanzata dei calciatori tedeschi c’è Izabel Goulart, modella dal fisico mozzafiato, famosa per essere un ‘angelo’ di Victoria’s Secret.

Le Wags della Germania

Sophie Leno, moglie di Bernd Leno: nata il 17 febbraio 1997 a Dusseldorf, in Germania, Sophie Christin è sposata con Leno dal 2020. Il portiere tedesco ha sposato la sua fidanzata di lunga data: la coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2015 e dopo una proposta di matrimnio dolcissima nel 2019, lo scorso anno i due sono convolati a nozze.

Izabel Goulart, compagna Trapp: nata nel 2984 in Brasile, Izabel è una top model di successo. Fisico mozzafiato, bellezza indescrivibile. Una storia d’amore che prosegue da anni: presto i due diranno il fatidico sì.

Christina Ginter moglie di Matthias Ginter: Christina è nata il 14 luglio 1993 in Germania. I due si sono fidanzati nel 2015 e da quel momento non si sono più separati. Dopo una speciale proposta di matrimonio nel 2017, i due sono convolati a nozze a maggio dell’anno seguente con un rito civile, nel 2019, poi, hanno deciso di festeggiare con un matrimonio in grande stile.

Cathy Fischer, moglie Hummels: nata a gennaio dell’88 in Germania, Catherine ha frequentato il Carl-Orff-Gymnasium di Unterschleißheim ed era una cheerleader . A Monaco di Baviera, nel 2007 ha incontrato il calciatore Hummels e da allora è iniziata la loro relazione. Successivamente si sono trasferiti nella zone della Ruhr e ha studiato economia all’Università di Dortmund. I due si sono sposati nel 2015 e nel 2018 è nato il il loro figlio.

Candice Brook, moglie di Sanè: Candice è nata il 18 luglio 1987 a New York da padre imprenditore e madre designer d’interni. È cittadina statunitense di nascita. Ha una relazione con il calciatore tedesco almeno dal 2017. Ms.Brook è nota per le sue stridenti relazioni passate. È una ragazza che ama stare sotto i riflettori. Non la turba affatto. Chris Brown è uscito con lei per un po’ dopo la rottura con Rihanna. L’American WAG è stata anche con Andre Drummond, giocatore NBA, il rapper Safaree Samuels e l’artista hip hop French Montana.

Lisa Muller moglie di Thomas Muller: nata nell’89 in Germania è sposata col calciatore tedesco dal 2009.