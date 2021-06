Cantanti, atlete e… italiane! Lo spettacolo delle Wags della Polonia: dalla moglie di Lewandowski a quella di Szczesny [FOTO]

14 Giugno 2021 17:38

Atlete, madri, cantanti, modelle e chi più ne ha più ne metta: ce n’è per tutti i gusti! Alla scoperta delle Wags della Polonia

Altra giornata di sfide appassionanti e ricche di spettacolo agli Europei di calcio 2021. L’uomo del giorno è sicuramente Shick, autore di un gol stratosferico nella sfida tra Scozia e Repubblica Ceca, vinta dai cechi proprio grazie ad una doppietta del calciatore del Bayer Leverkusen. Lo spettacolo non finisce qui: oggi, infatti, devono andare ancora in scena altri due match, tra cui la sfida tra Polonia e Slovacchia. Ovviamente, a rendere tutto più spettacolare, come sempre, ci saranno le ormai famosissime e attesissime Wags, che in tribuna o a casa faranno il tifo per i loro uomini. Impossibile non soffermarsi su quelle della Polonia. Belle, sensuali, madri, ma anche grandi sportive e cantanti.

Le Wags della Polonia

Marina Luczenko, moglie di Szczesny: nata a luglio del 1989, è nota maggiormente solo col nome di Marina ed è una cantante ed attrice polacca. Marina è nata a Vinnytsia , in Ucraina, ma all’età di due anni si è trasferita con la sua famiglia in Polonia. Sin da piccolina ha mostrato la sua grande passione per la musica, partecipando a diversi concorsi canori e vincendo molti di questi. La sua carriera è iniziata ufficialmente nel 2000, con diverse apparizioni in tv e nel 2007 le è stato offerto il primo contratto discografico. Marina ha conosciuto il portiere polacco nel 2013 e i due si sono fidanzati nel 2015 per sposarsi poi l’anno successivo. A giugno del 2018 è nato il dolce Liam.

Anna Lewandowska, moglie di Lewandowski: Anna è nata a Lodz nel 1988. E’ laureata all’Accademia di Educazione fisica di Varsavia ed è una grande sportiva. Atleta e specialista in nutrizione e karate, specialità nella quale ha vinto 3 medaglie mondiali e tre europee, oltre alle 29 nei campionati polacchi. Vista la sua specialità in nutrizione ha deciso di avviare anche un blog, Healthy Plan di Ann, per dare conigli nutrizionali e piani di allineamento. E’ sposata col calciatore polacco dal 2013 ed è madre di due splendide figlie, Klara e Laura, nate rispettivamente nel 2017 e 2020.

Celia Jaunat, moglie di Krychowiak: nata in Francia nel 1992, Celia è una modella. Ha conosciuto il marito quando giocava nel Bordeaux e da allora lo ha sempre seguito nelle sue avventure calcistiche.