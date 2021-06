Crotone, domani cerimonia ufficiale per la celebrazione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana

1 Giugno 2021 12:23

Nella giornata di domani, in Piazza Umberto I a Crotone, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la celebrazione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana

Nella giornata di domani, in Piazza Umberto I di questo Capoluogo, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la celebrazione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La manifestazione, che anche quest’anno, in ossequio alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sarà improntata a criteri di massima sobrietà, prenderà il via alle 10.30 con l’arrivo delle Autorità, dei rappresentanti del Comune e della Provincia di Crotone e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Dopo gli onori al Prefetto, l’evento proseguirà con l’Alzabandiera, la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Seguirà la lettura della preghiera della Patria e la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid, a due cittadini residenti nella provincia di Crotone: Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Ivo Belculfinè, Comandante della Stazione Carabinieri di Cirò e Domenico Forciniti imprenditore di Crucoli. La cerimonia dell’Ammainabandiera, prevista alla ore 20.00, chiuderà la celebrazione della Festa della Repubblica.