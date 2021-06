Cronoscalata Santo Stefano-Gambaria, Cannizzaro: “complimenti ai vincitori, mi avete strappato lacrime di gioia” [FOTO]

21 Giugno 2021 17:08

Il post social del deputato Francesco Cannizzaro, che ha espresso le sue emozioni sull’evento di ieri

“Sono felice e orgoglioso, perché la cronoscalata ci ha regalato solo emozioni e soddisfazioni. Si deve al mai domo infaticabile presidentissimo Lello Pirino e la nostra mitica Scuderia Aspromonte, all’ACI, alle Istituzioni coinvolte, ai piloti, ai team, ai supporters, alla gente”. Commenta così Francesco Cannizzaro la cronoscalata Santo Stefano-Gambarie che si è tenuta nella giornata di ieri. Il deputato reggino di Forza Italia ha poi continuato: “onore a tutti coloro arrivati al traguardo! Ma in particolare ai vincitori, tra i quali riservo un posto speciale per Giovanni Puntorieri, Rocco Porcaro che ha giocato in casa e Demetrio Frascati che mi ha strappato una lacrima di gioia! È stata una grande giornata di sport, sociale, aggregazione e valorizzazione del territorio. È da qui che dobbiamo ripartire, dalle passioni, valvola di sfogo di tutto il negativo che abbiamo accumulato negli ultimi due anni”.