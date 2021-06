Croazia, tutti contro Rebic: va a cambiarsi le scarpe e la Spagna pareggia, Modric e il CT furiosi!

29 Giugno 2021 12:33

Croazia furiosa con Rebic sul gol dell’1-1 della Spagna: mentre la ‘Roja’ attacca, l’attaccante del Milan esce dal campo per cambiarsi le scarpe e lascia i suoi in 10

I media croati parlano di un Modric “impazzito” e del CT croato Dalic che non ha usato modi gentili nel rivolgersi ad Ante Rebic durante il primo tempo di Croazia-Spagna. Il motivo è presto detto. I croati si sono ritrovati in vantaggio grazie ad un episodio clamoroso, la sfortunata papera di Unai Simon che ha messo nei guai la Spagna. Chiudere il primo tempo in vantaggio sarebbe stata una grande iniezione di fiducia per la formazione balcanica, ma al 38′ è arrivato il pari firmato da Pablo Sarabia. La colpa di Rebic? Essere uscito dal campo! Mentre i suoi compagni difendevano il risultato, l’attaccante del Milan ha deciso di non partecipare all’azione per recarsi a bordo campo e cambiarsi le scarpe. Compagni e CT non l’hanno presa bene. L’ex portiere della nazionale spagnola Canizares ha commentato: “è incomprensibile prendere una decisione del genere mentre la palla è in gioco, mentre i tuoi compagni soffrono e difendono“.