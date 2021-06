Cristiano Ronaldo da record! Superato Platini: 11 gol in una fase finale dell’Europeo, mai nessuno come lui

15 Giugno 2021 20:10

Cristiano Ronaldo sempre più nella storia del calcio: 11 gol in una fase finale dell’Europeo, staccato Platini a quota 9, mai nessuno come lui

Ultima giornata del primo turno di Euro 2021, il girone più complicato, in campo la squadra campione in carica con il protagonista più atteso. Esordio vincente per il Portogallo, la copertina se la prende Cristiano Ronaldo. Partita non di certo brillante quella di CR7 che si accende solo nel finale, ma firma i 2 gol che rendono più rotondo il successo dei lusitani per 0-3 sull’Ungheria davanti a una Ferenc Puskas Arena stracolma di tifosi. Due gol che entrano nella storia quelli firmati da CR7, il primo su calcio di rigore, il secondo al termine di una bella azione palla a terra nella quale si è infilato fra le maglie della difesa avversaria scartando anche il portiere. Con le due marcature di questa sera Cristiano Ronaldo è salito a 11 gol in una fase finale dell’Europeo, record assoluto nella storia del calcio, staccato Platini fermo a quota 9. Per il bomber della Juventus sono 5 gli Europei giocati, in tutti e 5 ha segnato (mai nessuno come lui). In totale, fra qualificazioni e fase finale, sono 41 le realizzazioni del campione portoghese.