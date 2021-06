Covid, pesante effetto sull’economia in Sicilia. Bankitalia: “Pil in calo dell’8,4%, peggior dato dal dopoguerra”

16 Giugno 2021 15:30

Il report cita le stime di Prometeia

“Anche in Sicilia, come nel resto del Paese, l’emergenza sanitaria ha causato una contrazione dell’economia di dimensioni mai rilevate dal dopoguerra a oggi”. Lo rileva Bankitalia nel suo rapporto annuale sull’economia dell’isola che è stato presentato oggi. Il report cita le stime di Prometeia nel 2020 secondo cui il Pil regionale, dopo la sostanziale stazionarietà dell’anno precedente, si sarebbe ridotto dell’8,4% (-8,9 in Italia). Secondo l’Indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) della Banca d’Italia, il forte calo del prodotto registrato nel secondo trimestre “si è successivamente attenuato” tuttavia nell’ultimo trimestre dell’anno, in concomitanza con le nuove misure restrittive alla mobilità e alle aperture degli esercizi commerciali, “la contrazione è tornata ad accentuarsi”.