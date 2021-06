Covid: Meloni, ‘morti seconda ondata perché impreparati, eppure Conte sapeva’

1 Giugno 2021 21:44

Roma, 1 giu . (Adnkronos) – “I morti della seconda ondata sono arrivati soprattutto perché non ci si è preparati, non perché non abbiamo chiuso abbastanza i ristoranti. Il mezzo pubblico è un cluster più del ristorante, eppure nessuno ci ha lavorato. Sulle scuole ci siamo mossi sui banchi a rotelle, quando è normale che sui banchi a rotelle ti muovi di più e il distanziamento diventa più complicato”. Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta su Rai1.

“La seconda ondata era stata annunciata, io mi ricordo che in una lunga telefonate sulle elezioni regionali con Giuseppe Conte, in cui io chiedevo si votasse ad ottobre e non a settembre, lui mi diceva che a ottobre non si sarebbe votato perché si temeva la seconda ondata, quindi si sapeva ci sarebbe stata”, dice ancora la leader di Fdi.