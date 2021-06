Covid: Fontana, ‘da fine giugno lombardi potranno scegliere online data richiamo’

5 Giugno 2021 19:36

Milano, 5 giu.(Adnkronos) – In Lombardia, a partire “da fine giugno, accedendo al portale per la prenotazione, sarà possibile scegliere la data della seconda dose di vaccino, nel range dalle varie tipologie”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.

Al momento, ricorda il governatore, “la possibilità di effettuare cambi data è già consentita agli insegnanti impegnati negli esami di Stato e negli scrutini, chiamando il numero verde 800894545”.