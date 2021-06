Il costo del pacchetto Sky Calcio: prezzi al ribasso dal 1° ottobre per vedere Reggina e Serie A

25 Giugno 2021 15:01

Importante novità in merito al prezzo del pacchetto Sky Calcio: dal 1° ottobre sarà possibile vedere la Reggina (con tutta la Serie B) e il campionato di Serie A a soli 5 euro al mese

Gli abbonati Sky, specialmente quelli follemente innamorati del pallone, hanno di che gioire. Dalla sede di Santa Giulia è stata resa nota un’importante novità riguardante il pacchetto Sky Calcio. Il servizio sarà gratuito fino a fine settembre, mentre a partire dal 1° ottobre il suo costo sarà di soli 5 euro al mese, 10 euro in meno rispetto al precedente prezzo di listino del pacchetto. L’offerta comprenderà 800 partite a stagione fra Serie A, Serie B e i maggiori campionati europei.

I tifosi della Reggina potranno guardare le gesta degli amaranto in tv, oltre ai 380 match a stagione di Serie B compresi Playoff e Playout. Per quanto riguarda la Serie A invece verranno trasmesse 3 partite a giornata in co-esclusiva con Dazn negli slot di sabato alle 20:45, domenica alle 12:30 e lunedì alle 20:45. Sarà disponibile anche una selezione di 300 match dei principali campionati esteri per ammirare le giocate dei campioni della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese. Come se non bastasse, Sky ha ottenuto i diritti di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della neonata UEFA Europa Conference League. Tutti i clienti con il pacchetto Sky Calcio alla data del 1° luglio 2021 potranno rimuovere Sky Calcio, senza né costi né spese, fino al 31 dicembre 2021.