Cosenza, Guarascio non molla. E anche Padre Fedele lo attacca: “E’ invaso dal diavolo”

25 Giugno 2021 10:24

Le parole della guida spirituale del Cosenza, Padre Fedele, sul presidente rossoblu Guarascio e sulla sua volontà di non cedere il club

Padre Fedele, guida spirituale del Cosenza e tifosissimo da sempre del club rossoblu, in un’intervista a Gazzetta del Sud ha attaccato il presidente Guarascio, ormai ostile alla piazza calabrese e considerato il principale artefice della retrocessione in Serie C. Non usa mezzi termini Padre Fedele: “Guarascio non ha ancora capito che nessuno lo vuole più – ha detto – È stato invaso dal diavolo. Altrimenti non riesco a comprendere il suo atteggiamento. Non ci sono spiragli verso la fine di una contestazione nei suoi confronti. A breve si ricomincia e lui rimane impassibile. Non fa programmi e non progetta il futuro, in più non pensa neanche alla possibilità di una cessione. Lui è il responsabile dell’umore di tante persone, questo dovrebbe capirlo perché viviamo il Cosenza molto profondamente. È qualcosa che è nel nostro Dna, soffriamo per questi colori. Io per primo non dormo la notte pensando a come agisce. Speriamo che le cose cambino. Il Cosenza siamo noi e continueremo a cantarlo finché potremo”.