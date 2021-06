Cosenza, gli rubano la bici che usa per lavorare e pubblica un video per riaverla: il gesto di solidarietà di un’associazione è da applausi

17 Giugno 2021 16:36

“La Terra di Piero”, impegnata nel volontariato, ha affermato che “sarà acquistata una nuova bici e consegnata al giovane cosentino”

Aveva lanciato un video sui social per avere la sua bici rubata, in poche ore ha ricevuto l’affetto della gente intervenuta in suo aiuto. Il protagonista della vicenda è Giovanni, un giovane rider di Cosenza, che nelle scorse ore era stato vittima di un furto del suo mezzo elettrico, utilizzato per lavorare. “Ridammi la bici”, affermava in un video diventato virale in poche ore. E’ così che “La Terra di Piero”, associazione di volontariato la cui missione principale è impegnarsi nel dare sollievo sociale con opere concrete di solidarietà, dopo aver ascoltato la richiesta di aiuto del giovane rider, ha deciso di impegnarsi per fargliene avere una nuova di zecca. “Sarà acquistata una nuova bici e consegnata al giovane cosentino”, annuncia il presidente Sergio Crocco. Un grande gesto di solidarietà nei confronti di Giovanni, la prova provante del grande cuore della Calabria.