Cosa succede se la Salernitana viene esclusa Serie A? Il Benevento chiede il ripescaggio, il Cittadella osserva

30 Giugno 2021 15:40

Cosa accadrebbe se la Salernitana dovesse essere esclusa dalla Serie A? Il Benevento mette le mani avanti per il ripescaggio, il Cittadella osserva

“In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato (…) determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega“. L’articolo 49 comma 5 delle Noif parla chiaro: in caso di problemi con l’iscrizione di una squadra al prossimo campionato di Serie A, la migliore delle squadre retrocesse nel campionato precedente verrà ripescata. Il Benevento, classificatasi 18ª nella scorsa Serie A, guarda con attenzione alla posizione della Salernitana.

Il club granata, di proprietà del figlio e del cognato di Claudio Lotito, già presidente della Lazio, è stato ceduto ad un trust per evitare la doppia proprietà nella stessa categoria. Trust che la Figc ha però ritenuto non indipendente economicamente dalla vecchia proprietà dando tempo alla Salernitana fino a sabato per risolver ei problemi. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha espresso: “tutta la propria solidarietà alla Salernitana, con l’auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione“, ma allo stesso tempo fa presente “che nella ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla stagione calcistica 2021/2022, in attuazione delle norme e regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società“.

La posizione di Cittadella e Monza

Le norme parlano chiaro, ma il caso è talmente particolare che non si escludono altre soluzione. ‘La Gazzetta dello Sport’ fa notare la posizione del Cittadella, sconfitta nella finale Playoff dal Venezia. “Siamo alla finestra – spiega il direttore generale del club Stefano Marchetti – se ci sarà modo di fare qualcosa non ci tireremo indietro. Bisogna però capire prima di tutto come finirà la vicenda Salernitana, quindi chiarire i metodi di ammissione-ripescaggio. Di certo seguiamo la cosa, vedremo come si svilupperà. È inutile mettere il carro davanti ai buoi“. Per il momento invece il Monza, terza classificata alle spalle di Empoli e Salernitana, non sembra avere intenzione di fare alcuna domanda di riammissione.