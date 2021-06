Corri al meglio con le perfette scarpe da running donna

18 Giugno 2021 11:15

Che tu voglia solo perdere qualche chilo ed avere la tua silhouette ideale o semplicemente fare una corsetta per svagare e scaricare lo stress accumulato nell’arco della giornata, indossa le scarpe ed inizia a macinare km e km.

Ma come scegliere la calzatura più indicata per il running? Da Diadora, ad esempio, puoi trovare il paio di scarpe da running donna che fa per te.

Come scegliere le scarpe da running donna: i parametri da considerare prima dell’acquisto

Se sei una professionista della corsa sai già quali criteri considerare quando acquisti il tuo paio di scarpe da running donna, ma se invece sei alle prime armi e vorresti iniziare a correre devi prestare attenzione a questi fattori:

L’ammortizzazione della scarpa : ovvero, quanto le tue scarpe potranno attutire il peso scaricato sul piede impattando sul terrendo mentre corri. Se la scarpa e la suola sono molto leggere, altrettanto sarà anche la capacità di ammortizzare il tuo peso. Scegli quindi una scarpa con una buona ammortizzazione che ti consenta di allenarti in sicurezza senza rischiare di sovraccaricare il piede con il peso e soprattutto per avere la massima protezione contro urti e scongiurare traumi per infortuni;

: ovvero, quanto le tue scarpe potranno attutire il peso scaricato sul piede impattando sul terrendo mentre corri. Se la scarpa e la suola sono molto leggere, altrettanto sarà anche la capacità di ammortizzare il tuo peso. Scegli quindi una che ti consenta di allenarti in sicurezza senza rischiare di sovraccaricare il piede con il peso e soprattutto per avere la massima protezione contro urti e scongiurare traumi per infortuni; L’appoggio del piede , cioè il modo in cui il tuo piede entra in contatto con il terreno mentre corri. Se non scegli la scarpa giusta puoi rischiare di scivolare e farti male. Tieni conto perciò che possono verificarsi principalmente 3 scenari: nel primo caso il piede appoggia in modo naturale sul terreno rispetto al peso del corpo umano con un impatto ridotto e quindi occorre una scarpa da running neutra (priva di supporti anti-pronazione e molto ammortizzante); nel secondo il piede tende a ruotare verso l’interno scaricando il peso su buona parte della superficie del piede ( se troppo prono si va incontro al cosiddetto piede piatto) e in questa situazione la scarpa da running per pronatori è senza dubbio la scelta più indicata al fine di avere la giusta protezione per il piede; nel terzo caso il piede tende maggiormente verso l’esterno durante la corsa riducendo la superficie del piede su cui il peso scarica. Sono cioè i piedi dei cosiddetti supinatori, che dovrebbero scegliere una scarpa con un’ammortizzazione media e non troppo leggera;

, cioè il modo in cui il tuo piede entra in contatto con il terreno mentre corri. Se non scegli la scarpa giusta puoi rischiare di scivolare e farti male. Tieni conto perciò che possono verificarsi principalmente 3 scenari: nel primo caso il piede appoggia in modo naturale sul terreno rispetto al peso del corpo umano con un impatto ridotto e quindi occorre una scarpa da running neutra (priva di supporti anti-pronazione e molto ammortizzante); nel secondo il piede tende a ruotare verso l’interno scaricando il peso su buona parte della superficie del piede ( se troppo prono si va incontro al cosiddetto piede piatto) e in questa situazione la scarpa da running per pronatori è senza dubbio la scelta più indicata al fine di avere la giusta protezione per il piede; nel terzo caso il piede tende maggiormente verso l’esterno durante la corsa riducendo la superficie del piede su cui il peso scarica. Sono cioè i piedi dei cosiddetti supinatori, che dovrebbero scegliere una scarpa con un’ammortizzazione media e non troppo leggera; La tua età, da considerare specie se si è in una fascia di età avanzata per la valida ragione di non danneggiare il piede e le articolazioni se non si ha un paio di scarpe ben ammortizzate e stabili;

da considerare specie se si è in una fascia di età avanzata per la valida ragione di non danneggiare il piede e le articolazioni se non si ha un paio di scarpe ben ammortizzate e stabili; La giusta misura del piede , per non acquistare delle scarpe che risultino troppo strette o larghe. Per prendere le misure basta controllare la distanza tra il tallone e la punta delle dita;

, per non acquistare delle scarpe che risultino troppo strette o larghe. Per prendere le misure basta controllare la distanza tra il tallone e la punta delle dita; Il terreno su cui ti allenerai: se correrai sull’asfalto hai bisogno di una scarpa con la massima ammortizzazione in modo che il peso venga assorbito al meglio e non ci siano traumi d’impatto quando il piede entra in contatto con la superficie asfaltata; se correrai al parco non dimenticarti che il terreno potrebbe essere molto irregolare, per cui scegli una scarpa con un’ammortizzazione media così da proteggere il piede da posture scorrette; infine, se correrai sul classico tapis roulant basta un paio di scarpe leggere e con il livello minimo di ammortizzazione.

Inizia a correre col “piede giusto”

Ogni runner deve avere il suo paio di scarpe da running per iniziare a correre col “piede giusto”. Ricorda infatti che la corsa mette sotto sforzo la muscolatura di gambe, polpacci, caviglie e talloni. Dunque, prima di tutto fai una corsa per acquistare il modello di scarpe adatto ai runner, poi calzale, metti le cuffie ed ascolta della musica che ti dia la giusta carica e comincia a correre!