26 Giugno 2021 17:50

Coronavirus: Spagna senza mascherine all’aperto, resta l’obbligo al chiuso ed in luoghi affollati

Da mezzanotte è ufficialmente entrata in vigore la revoca dell’obbligo di mascherina all’aperto in Spagna. L’allentamento dell’uso delle mascherine è stato deciso in virtù di una situazione relativamente sotto controllo sul fronte della pandemia.