Coronavirus: si avvia verso l’ultimo step il Vax Day voluto da Caronte & Tourist

12 Giugno 2021 17:29

Si avvia speditamente verso l’ultimo step il Vax Day pensato e voluto da Caronte & Tourist per i propri dipendenti residenti a Messina, Milazzo e nella fascia tirrenica della provincia. i vaccinandi sono attesi lunedì 14 e martedì 15, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, presso l’hub della Fiera di Messina. “Siamo una compagnia di navigazione – si legge in una nota di C&T – e abbiamo sempre avvertito fortissima la responsabilità che deriva dal trasportare ogni anno nove milioni di persone. Per questo, fin dai primi giorni dell’emergenza abbiamo insediato un nostro interno Covid Team; incaricato gli ingegneri di Rina Consulting di ispezionare le nostre navi e suggerire tutti gli accorgimenti utili a ridurre il rischio per personale e passeggeri; distribuito sulle navi e negli uffici decine di migliaia di mascherine, guanti e installato centinaia di dispenser di gel sanificante; incentivato la vendita di biglietti telematici e autorizzato lo smart working ovunque possibile”. Adesso arriva il Vax Day, per la cui organizzazione i dirigenti di Caronte & Tourist erano da tempo in contatto con le Autorità Sanitarie e che rappresenta una sorta di chiusura del cerchio. Lo ha sottolineato anche Vincenzo Franza, AD del Gruppo, che ricordando l’importanza decisiva della vaccinazione quale “strumento principe per la tutela della salute di ognuno, in una più generale ottica di immunità collettiva”, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID 19 di Messina, prof. Alberto Firenze, e ai medici, tecnici e funzionari dell’ASP “per la disponibilità e la sensibilità ancora una volta dimostrate”.