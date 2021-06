Coronavirus, situazione stabile: Rt nazionale a 0.69

18 Giugno 2021 09:15

I dati della cabina di regia per il monitoraggio Covid

L’Rt nazionale è arrivato a 0,69: sono le prime indiscrezioni arrivate dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, ancora in corso. La scorsa settimana era a 0,68. “Nessuna Regione o Provincia Autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 688 (08/06/2021) a 504 (15/06/2021)”, si legge nel report dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale – viene riportato – scende ulteriormente (6%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 4.685 (08/06/2021) a 3.333 (15/06/2021)”.