Coronavirus, da oggi nuove regole per la zona gialla: addio al limite di amici in casa, ok alla doccia in palestra. Ecco le nuove riaperture

15 Giugno 2021 18:40

Calabria e Sicilia salutano alcune limitazioni, ma aspettano il passaggio in zona bianca che dovrebbe avvenire da lunedì 21 giugno

Ci sono novità per i territori in zona gialla a partire da oggi 15 giugno, sono infatti rimosse definitivamente alcune regole previste dall’ultimo Dl anti-Covid (in vigore fino al 31 luglio 2021): con l’Italia ormai per due terzi in fascia bianca, e che da lunedì 21 giugno vedrà quasi tutte le Regioni in rischio minimo (comprese probabilmente Calabria e Sicilia) cambiano alcune regole sugli inviti a casa, i matrimoni, i parchi a tema e lo sport. Il Dpcm di marzo che prevedeva il numero prima di 4, poi di 6 persone più figli minori che potevano recarsi in visita ad amici/parenti in zona gialla decade dal 15 giugno. Via libera a cene o pranzi all’interno delle abitazioni senza limiti di numero, se non il sempre vivo consiglio che invita alla prudenza e ad evitare assembramenti o feste private.

Sempre da oggi nelle zone gialle – che secondo le ultime ordinanze del Ministro Speranza restano Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta – ripartono feste e ricevimenti per matrimoni civili o religiosi: come stabilito dall’ultimo Decreto “Riaperture”, “resta l’obbligo di green pass Covid per tutti i partecipanti, sposi e personale di servizio compreso. In alternativa, un tampone negativo (anche rapido) effettuato non più di 48 ore prima o il certificato di guarigione entro i 6 mesi dall’ultimo tampone negativo”. Con il 15 giugno riaprono anche gli spogliatoi di palestre, piscine e campi da calcetto con la possibilità di effettuare la doccia presso la struttura in cui si è volta l’attività sportiva: “resta previsto il distanziamento delle postazioni e l’uso del phon personale, obbligatorio portarsi da casa. Durante la fase di asciugamento come in tutti gli altri locali comuni degli spogliatoi, è obbligatorio mantenere la mascherina”.

Sempre dettato dalle riaperture graduali dell’ultimo Decreto del Governo Draghi, da oggi riaprono i parchi tematici e di divertimento con un nuovo protocollo approvato da Regioni e Comitato Tecnico Scientifico: prenotazioni delle attrazioni online o via app, idem per i menù dei ristoranti interni ai parchi. In questo modo si evitano le code e le possibilità di assembramenti fuori dalle attrazioni. Sulle giostre potranno sedere accanto solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. E’ comunque necessario ricordare che fino al 28 giugno resta attivo il coprifuoco solo nelle zone gialle, mentre è abolito in tutte le zone bianche, in cui Calabria e Sicilia non attendono altro che raggiungere.