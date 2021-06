Coronavirus, in Italia si scende ancora: ennesimo calo di incidenza e Rt

4 Giugno 2021 11:09

Coronavirus, scendono ancora incidenza e indice Rt in Italia: tutti i numeri all’esame della cabina di regia

Ennesima discesa dei numeri in Italia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. Scendono ancora sia incidenza che indice Rt, come dimostrato dai dati sull’andamento all’esame della cabina di regia, che verranno presentati ufficialmente oggi, come ogni venerdì. L’Rt nazionale arriva a 0.68 rispetto allo 0.72 della scorsa settimana. In diminuzione anche l’incidenza, che va dai 47 della scorsa settimana ai 32 di questa.

Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Questa settimana, nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (12%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.323 (25/05/2021) a 1.033 (31/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (11%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 8.577 (25/05/2021) a 6.482 (31/05/2021).