Coronavirus: in Francia da domenica stop al coprifuoco

17 Giugno 2021 10:06

Coronavirus in Francia: da oggi via le mascherine all’esterno e coprifuoco abolito da domenica

Si allentano le misure anti-Covid in Francia: da oggi via le mascherine all’esterno e coprifuoco abolito da domenica. Il premier francese, Castex, spiega: “la situazione migliora più rapidamente di quanto avessimo sperato”. Resta ovviamente l’eccezione non soltanto nei luoghi chiusi, ma anche di quelli all’esterno che fossero troppo affollati, con assembramenti, “file d’attesa, mercati o allo stadio”.