Coronavirus, come è crollato il contagio in Calabria: trend settimanale su nuovi casi, ricoveri e decessi. Numeri sempre migliori e in continua discesa [GRAFICI]

28 Giugno 2021 11:33

Il monitoraggio Covid in Calabria mostra i trend settimanali su nuovi casi, ricoveri e decessi: numeri sempre più confortanti

I bollettini quotidiani possono già dare l’idea della situazione, ma un’analisi settimanale con tanto di grafici e dati riesce a fornire una panoramica senza dubbio migliore e più precisa della situazione. Il solito, prezioso lavoro del Dott. Luca Fusaro ci mostra i numeri sempre migliori per quanto riguarda l’emergenza Covid in Calabria. Il contagio è praticamente crollato, e con esso i trend settimanali su nuovi casi, ricoveri e decessi.

Il monitoraggio completo che qui di seguito esporremo con una serie di grafici conferma in primis, nella settimana 19-25 giugno 2021, il trend in discesa dei nuovi casi, in diminuzione da 10 settimane consecutive. Da 3.406 della settimana 10-16 aprile si è passati a 338 (-90%).

Prosegue il calo degli attualmente positivi. Dal picco del 2 maggio si è passati da 15.225 a 5.932 (-61%). Il 98,7% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, l’1,2% ricoverato con sintomi, lo 0,1% in terapia intensiva.

Continua anche il progressivo svuotamento degli ospedali. In dettaglio, dal picco del 26 aprile, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 482 a 72 (-85,1%), mentre quelli in terapia intensiva, dal picco del 17 aprile, da 50 a 7 (-86%). Le persone in isolamento domiciliare, dal picco del 2 maggio, sono calate da 14.743 a 5.853 (-60,3%).

Il numero dei decessi si riduce. Dalla prima settimana di maggio si passa da 53 a 7 (-86,8%).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

• nuovi casi settimanali: da 414 a 338 (-18,4%);

• casi attualmente positivi: da 7.021 a 5.932 (-15,5%);

• persone in isolamento domiciliare: da 6.899 a 5.853 (-15,2%);

• decessi: da 12 a 7 (-41,7%);

• ricoveri in terapia intensiva: da 10 a 7 (-30%);

• pazienti ricoverati con sintomi: da 112 a 72 (-35,7%).

Incidenza settimanale per 100.000 abitanti e occupazione posti letto COVID

Continua a ridursi l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti, si passa da 22 della settimana precedente a 18. I posti letto occupati in area medica (dato aggiornato al 27 giugno) sono il 7,1% (64 su 905), in terapia intensiva il 4,1% (6 su 146).

Testing

Il numero dei tamponi settimanali passa da 13.879 a 15.303 (+10,3%), in media 2.186 al giorno.

Tasso di positività

Il tasso di positività è un indicatore della diffusione di una epidemia. Viene definito come il rapporto tra il numero di positivi rispetto ai tamponi effettuati. Un’altra possibile definizione considera i “casi testati” al posto dei tamponi. La ragione di questa definizione alternativa è dovuta al fatto che il numero di tamponi include anche quelli di controllo effettuati per accertare la guarigione di un soggetto positivo. In Calabria il tasso di positività, calcolato sui tamponi, si è ridotto progressivamente passando dall’8,89% della settimana 1-7 maggio al 2,21%.