Coronavirus, il numero dei vaccinati in Calabria: più della metà ha ricevuto la prima dose, over 80 verso l’immunità [GRAFICO]

28 Giugno 2021 11:52

L’andamento delle vaccinazioni da Coronavirus in Calabria: la fascia più fragile viaggia verso l’80% del ciclo completo. Tutti i dati

Dopo aver mostrato l’andamento generale del Covid in Calabria, con il monitoraggio del dott. Luca Fusaro, in altra pagina trattiamo l’argomento legato alle vaccinazioni, sempre con l’ausilio di dati, grafici e percentuali che rendono l’idea del percorso sulle somministrazioni. Nel calcolo delle percentuali dei vaccinati viene utilizzato, come dato, non quello sull’intera popolazione regionale, ma solo quello sulla platea interessata, ossia i soggetti sopra i 12 anni che secondo la stima dell’Istat sulla popolazione residente all’1 gennaio 2021 è pari a 1.688.617.

Al 27 giugno (aggiornamento ore 17:07), il 54,98% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n° 928.473) e il 31,03% ha completato il ciclo vaccinale (n° 523.929). Più della metà ha ricevuto la prima dose, dunque, mentre circa un terzo ha completato il ciclo. Per ciò che concerne le coperture per fasce d’età, gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino risultano 126.673 su 553.808 (22,87%) e sono così suddivisi: 18,42% degli over 80 (n. 24.399), 19,33% della fascia 70-79 (n. 34.342) e 27,88% della fascia 60-69 anni (n. 67.932). La fascia più fragile, quella degli over 80, con il suo 74,40% di vaccinazione completa va verso l’immunità. Vediamo in dettaglio la percentuale di vaccinati per fasce di età.