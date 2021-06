Coronavirus, oggi in Calabria 2 morti e 114 nuovi casi positivi: continuano a diminuire i ricoverati, il bollettino

9 Giugno 2021 15:56

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 9 giugno

Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 271 guariti e 114 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.584 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 4,41% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

62 nella Provincia di Cosenza

27 nella Provincia di Reggio Calabria

19 nella Provincia di Catanzaro

5 nella Provincia di Crotone

1 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 67.872 persone su 889.518 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,63%. In Calabria sono stati processati 13,10 tamponi per ogni positivo. In nessuna Regione d’Italia sono stati sottoposte a tampone così tante persone rispetto ad ogni caso positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

67.872 casi totali



1.196 morti

58.116 guariti

8.560 attualmente positivi

172 (-10) ricoverati in ospedale ( 2,00% )

( ) 13 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,15% )

( ) 8.375 (-149) in isolamento domiciliare ( 97,83% )

I 67.872 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 22.784 casi : 325 morti , 21.617 guariti , 55 in reparto, 5 in terapia intensiva, 782 in isolamento domiciliare.

: , , 55 in reparto, 5 in terapia intensiva, 782 in isolamento domiciliare. Cosenza 22.656 casi : 544 morti , 15.656 guariti , 63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.388 in isolamento domiciliare.

: , , 63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.388 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.084 casi : 139 morti , 9.085 guariti , 31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 826 in isolamento domiciliare.

: , , 31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 826 in isolamento domiciliare. Crotone 6.475 casi : 98 morti , 6.236 guariti , 15 in reparto, 126 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 126 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.469 casi : 90 morti , 5.171 guariti , 8 in reparto, 199 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 199 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 404 casi: 342 guariti , 62 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.