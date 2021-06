Coronavirus, anche oggi NESSUN nuovo caso positivo al GOM di Reggio Calabria: restano solo 3 ricoverati in terapia intensiva, il bollettino

13 Giugno 2021 22:15

Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 139 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno di questi è risultato positivo al test

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso in Terapia Intensiva. Si tratta di una donna di 67 anni affetta da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime il più profondo cordoglio e sincere condoglianze ai familiari della signora a nome di tutto l’ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 55.771 (342 nella giornata di ieri). Di queste, 35.626 sono prime dosi, 20.145 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 139 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno di questi è risultato positivo al test. In seguito a 3 ricoveri, sono 45 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 28 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 13 in Pneumologia, 1 in Ostetricia e Ginecologia e 3 in Terapia Intensiva. I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 1.413 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 1.419 ricoveri). I pazienti deceduti sono 327. I pazienti clinicamente guariti sono 818. I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 220. La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio nonché di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti. Per informazioni o in caso di sintomi sospetti contattare il numero Verde 1500 ministeriale. Per informazioni sulla campagna vaccinale regionale contattare il Numero Verde 800 00 99 66 della Regione Calabria.