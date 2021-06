Coronavirus, l’andamento a maggio in Calabria: positivi, tamponi, ospedalizzati, vaccinati e decessi [GRAFICI E PERCENTUALI]

1 Giugno 2021 12:44

L’analisi sull’andamento del Coronavirus nel mese di maggio in Calabria tra positivi, tamponi, ospedalizzati, vaccinati e decessi

La situazione attuale in Calabria è riassunta dal seguente grafico che illustra la percentuale dei casi di infezione da Coronavirus suddivisi per setting assistenziale (isolamento domiciliare, ricovero ospedaliero, ricovero in terapia intensiva) e la percentuale di pazienti guariti e deceduti. Questo e gli altri grafici all’interno dell’articolo sono stati elaborati dal dott. Luca Fusaro.

Il totale dei soggetti trovati positivi al Covid-19 in Calabria, al 31 maggio 2021, è di 66.932 con un tasso di guarigione dell’83,7% e di letalità dell’1,7%. Gli attualmente positivi sono 9.738 di cui il 97,4%, pari a 9.481, in isolamento domiciliare, il 2,4%, pari a 240, ricoverati con sintomi, lo 0,2%, pari a 17, in terapia intensiva.

Positivi e tamponi

I casi di positività riscontrati nel mese di maggio sono stati 6.858, i tamponi analizzati 95.081 con un tasso di positività del 7,2%.

Deceduti e dimessi/guariti

I decessi nel mese di maggio sono pari a 156, mentre i dimessi/guariti sono pari a 12.178.

Attualmente positivi e ospedalizzati

Gli attualmente positivi in Calabria sono 9.738 al 31 maggio, erano 15.214 al 30 aprile con una riduzione del 36%. Si trovano in isolamento domiciliare 9.481 soggetti contro 14.701 di fine aprile per un calo del 35.5%. Gli ospedalizzati, al 31 maggio, sono 257 di cui 240 ricoverati con sintomi e 17 in terapia intensiva. Il 30 aprile erano 513 di cui 467 ricoverati con sintomi e 46 in terapia intensiva. Il calo degli ospedalizzati è stato del 53,2%, per i ricoverati con sintomi del 48,6%, per i soggetti in terapia intensiva del 63%.

Vaccinazioni

In Calabria sono state somministrate 1.060.965 dosi su 1.123.500 consegnate pari al 94,4%. La regione è al sedicesimo posto in Italia come percentuale di vaccinati in rapporto alla popolazione interessata ossia i soggetti da 12 anni in su, col 21,61% (364.834 su 1.688.617).



Il seguente grafico mostra i vaccinati per fasce di età in Calabria suddividendo i vaccinati con ciclo completo (seconda dose e monodose) e quelli con almeno la prima dose. La fascia d’età 80-89 è quella con la più alta percentuale di vaccinati, 71,63%, pari a 77.528 soggetti.