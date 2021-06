Il Coro polifonico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria vince la VII edizione della Rassegna nazionale di Cori universitari UNInCANTO di Urbino [VIDEO]

15 Giugno 2021 11:19

Reggio Calabria, il Coro polifonico dell’Università Mediterranea si aggiudica “La Feluca d’oro”: la manifestazione si è svolta on line nei giorni 12 e 13 giugno 2021

Il Coro polifonico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal M° Carmen Cantarella, si è aggiudicato “La Feluca d’oro”, vincendo la competizione nell’ambito della VII edizione della Rassegna nazionale di Cori universitari UNInCANTO di Urbino.

La manifestazione, organizzata dall’Università di Urbino Carlo Bo e dal Coro Universitario di Urbino “Coro 1506”, con la collaborazione dell’Istituto per la Musica “Harmonia” e patrocinata dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), a causa delle restrizioni imposte dalla severa situazione sanitaria in corso, si è svolta on line nei giorni 12 e 13 giugno 2021. Questa modalità, inconsueta per un’iniziativa nata per promuovere momenti di incontro tra realtà musicali universitarie attraverso l’esperienza unica dei “concerti itineranti” nella cornice del centro storico di Urbino, è riuscita comunque a proiettarsi oltre i limiti del necessario distanziamento fisico, unendo idealmente tutti i cori partecipanti ed ampliando notevolmente la platea di spettatori che hanno potuto seguire le attività in programma in diretta streaming sul canale YouTube dedicato, https://www.youtube.com/watch?v=AC9Uf4QM0bc.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso da parte del Ministro dell’Università Prof.ssa Maria Cristina Messa la quale, nel video messaggio trasmesso nella giornata di apertura, ha sottolineato l’importanza di queste attività culturali che creano momenti di aggregazione all’interno della comunità accademica, favoriscono gli scambi di esperienze a livello interuniversitario, nonché l’incontro fra università, società e istituzioni che rientra fra le attività di terza missione. É questo lo spirito che anima instancabilmente il Coro polifonico della Mediterranea fin dalla sua fondazione, nel 2014, e che lo ha portato a conseguire il prestigioso riconoscimento. La “Feluca d’oro” resterà in consegna fino al prossimo anno, quando il Coro dovrà recarsi ad Urbino per restituirla in occasione della VIII edizione della manifestazione, alla quale parteciperà di diritto.