Coppa Italia di tiro con l’arco alla targa e di tiro di campagna: due gli atleti reggini arrivati a podio

14 Giugno 2021 12:59

Dal giorno 11 al giorno 13 la città di Asti, ha visto svolgersi la Coppa Italia delle regioni 2021, di tiro con l’arco alla targa e di tiro di campagna

Dal giorno 11 al giorno 13 la città di Asti, ha visto svolgersi la Coppa Italia delle regioni 2021, di tiro con l’arco alla targa e di tiro campagna. Il comitato regionale Calabria, accompagnata dal presidente regionale FITArco Giovanni Giarmoleo, era presente sul campo con 16 arcieri, suddivisi nelle classi senior, junior, allievi e ragazzi, Divisione Arco Olimpico compound Arco nudo. Due gli atleti arrivati a podio Giuseppe Giovanni Schiava juniores arco olimpico tiro alla targa 70 MT, si è classificato terzo, l’atleta in forza alla società a.s.d. arcieri Fata Morgana di Reggio Calabria, ha ceduto in semifinale contro Matteo Bilisari, atleta più volte visionato dalla nazionale giovanile, poi vincendo la finale terzo quarto posto contro il Trentino Fenzi, bronzo meritato, e prima medaglia in ambito nazionale. Il secondo atleta è il palmese Rocco Schipilliti, in forza agli arcieri di Eragon, Classificatosi primo nel tiro di campagna, divisione arco olimpico, bellissima anche la sua gara, vinta, all’ultima freccia contro un atleta piemontese,emozionato a fine gara dedica la medaglia alla moglie e alla famiglia che lo sopporta e supporta nella sua passione. Bravissimi tutti, i partecipanti per le emozioni date, in questa due giorni, Rocco veterano della compagine durante il viaggio di ritorno, ha fatto un monito ai più giovani: “non mollare mai perché nello sport come nella vita gli obbiettivi vanno sempre centrati”.