Convenzione Inps: prestiti agevolati per pensionati

21 Giugno 2021 17:56

Grazie alla Convenzione INPS i pensionati che necessitano di liquidità possono accedere a prestiti agevolati a loro riservati. Ecco come

Chi eroga il prestito?

Il prestito in Convenzione Inps diretto alla categoria dei pensionati viene erogato da una banca o finanziaria firmataria della Convenzione e non direttamente dall’ente previdenziale.

L’INPS si occupa soltanto di trattenere mensilmente sulla pensione del richiedente la rata del rimborso per poi versarla in favore dell’istituto di credito erogante.

Quali vantaggi per i prestiti convenzionati?

rate fisse, mai superiori al 20% della pensione netta;

tasso fisso inferiore ai tassi soglia indicati dalla Convenzione;

assicurazione inclusa;

nessuna garanzia richiesta;

accessibile anche ai cattivi pagatori.

Come richiedere un preventivo?

Oggi è possibile ottenere un preventivo direttamente online, senza quindi doversi recare fisicamente presso una delle banche convenzionate.

Se sei interessato, clicca sulla tua regione e rispondi a poche semplici domande. Potrai così ottenere un preventivo gratuito e senza alcun impegno.



Cliccando sulla mappa, dopo un breve questionario avrai la possibilità di richiedere un contatto da un consulente e verificare la fattibilità.