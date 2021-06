Parma, i tifosi contestano Buffon con un duro striscione: “te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe”

18 Giugno 2021 11:57

I tifosi del Parma hanno esposto uno striscione in cui è stato contestato il ritorno di Gigi Buffon: l’ex portiere della Juventus apostrofato come “mercenario”

Nella giornata di ieri, Gigi Buffon ha sciolto gli ultimi dubbi sul suo futuro firmando con il Parma. Un ritorno alle origini del portiere che, svincolatosi dalla Juventus, ha optato per una ‘scelta di cuore’, retrocedendo in Serie B nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Nonostante i 20 anni di distanza, molti tifosi non hanno ancora perdonato il trasferimento del portiere alla Juventus al termine della stagione 2001. Sui cancelli del Tardini infatti, è stato esposto uno striscione che recita: “te ne sei andato come mercenario, non puoi tornare da eroe… onora la maglia“. Sembra che nonostante la scelta di rifiutare altre proposte, tornando nuovamente in Serie B per amore del club emiliano, Buffon dovrà riconquistare una fetta dei tifosi gialloblu con le sue prestazioni sul campo. Del resto a lui piacciono le sfide, non avrà di certo problemi.