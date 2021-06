Elezioni Regionali in Calabria, Conte: “ci sono le condizioni per un patto tra M5S e Pd”

15 Giugno 2021 16:04

Per l’ex Premier occorre ora individuare “un grande o una grande interprete del risveglio culturale che vogliamo per la Calabria”

“Stiamo lavorando insieme in Calabria, però laddove non è possibile correre insieme non mi straccio le vesti e non dobbiamo farlo. Le fusioni a freddo calate dall’alto non funzionano. Laddove non è possibile, significa che non è ancora il momento”. Risponde così durante la sua visita a Napoli Giuseppe Conte ai cronisti. In conferenza stampa le domande si sono concentrate infatti sull’alleanza tra Pd e M5s alle elezioni autunnali. “Per la Calabria ci sono le condizioni per un patto per la Calabria, per mettersi attorno a un tavolo con tutte le forze che, a partire dal Movimento 5 Stelle e dalle forze di sinistra, ritengono di voler condividere questa grande responsabilità”, ha proseguito. Per l’ex Premier si stanno creando le “premesse” per un accordo e occorre ora individuare “un grande o una grande interprete del risveglio culturale che vogliamo per la Calabria”.