Messina, nuovo splendido riconoscimento per Alessandro Arcigli: gli è stata conferita la Palma d’Oro

15 Giugno 2021 10:46

Bello e importante riconoscimento per il delegato provinciale del Coni di Messina Alessandro Arcigli: il comitato italiano paralimpico gli conferisce la Palma d’Oro

Nuovo splendido riconoscimento per il messinese Alessandro Arcigli. Al delegato provinciale del Coni di Messina è stata conferita dal comitato italiano paralimpico la Palma d’Oro. Si tratta della più importante onorificenza sportiva per i tecnici dello sport italiano. A firmare la comunicazione all’attuale direttore tecnico della nazionale Paralimpica di Tennis tavolo il presidente del CIP Luca Pancalli.

“Con questa onorificenza – ha scritto Pancalli – desidero esprimerti tutta la mia per la preziosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport Paralimpico”.

Questo il curriculum di Alessandro Arcigli: