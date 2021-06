17 Giugno 2021 16:18

Congresso del Pd di Milazzo: eletti segretario Salvatore Gitto e presidente dell’assemblea Gioacchino Abbriano. A breve ripartiranno le attività politiche della città tirrenica

Mercoledì sera (16 giugno), il congresso cittadino di Milazzo ha eletto segretario Salvatore Gitto. Gli iscritti, collegati da remoto e coordinati dalla segretaria uscente Natascia Fazzeri, hanno rinnovato gli organi direttivi del partito cittadino e hanno dato avvio alla ripresa ufficiale delle attività che, per svariati motivi legati anche al momento contingente riguardante la pandemia, avevano segnato il passo rimanendo di fatto ferme alla fine della tornata elettorale. L’assemblea cittadina composta da quarantasette iscritti rilancerà, guidata dagli organismi dirigenti eletti, l’ azione del partito all’interno della città in un momento che vede il PD assente per la prima volta dagli scranni del consiglio comunale, dovuto ad un esito delle urne tutt’ altro che positivo.

Da tutti è stato manifestato l’entusiasmo di garantire l’impegno affinché il PD torni ad essere protagonista della scena politica della città con la voglia di tornare a fare politica attiva in mezzo alla gente, fungendo da collante fra le varie componenti del centrosinistra, e dialogando con il mondo dell’associazionismo e del volontariato, terreno da sempre consono alle caratteristiche del partito. Il congresso si è svolto in uno spirito di ampia condivisione degli obiettivi da raggiungere e ha visto la convergenza di tutti gli iscritti su una linea unitaria che fosse la sintesi del lavoro fatto nell’individuare un gruppo di persone disponibili ad un impegno maggiore e delicato nel rilanciare l’immagine del PD, capace di attrarre nuove forze, specialmente fra le generazioni più giovani, dove sicuramente si deve concentrare maggiormente l’impegno a suscitare entusiasmo e voglia di avvicinarsi alla politica.

Il congresso cittadino si è svolto alla presenza anche del segretario provinciale Nino Bartolotta, di Teodoro Lamonica, del presidente dell’assemblea provinciale Antonio Saitta e di Giovanni Mastroeni. Ospiti esterni il consigliere comunale di Milazzo Antonio Foti e Adele Roselli, già candidata sindaco alle ultime comunali. A fare da garante è stata chiamata Maria Teresa Parisi, vicesegretaria provinciale.

