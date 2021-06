Con chi è sposato Roberto Mancini? Silvia Fortini, la seconda moglie del ct azzurro

26 Giugno 2021 20:30

Il divorzio salato con la prima moglie ed il secondo matrimonio con Silvia Fortini: la vita privata di Roberto Mancini, ct della nazionale azzurra di calcio

E’ iniziata la fase ad eliminazione diretta degli Europei 2021 di calcio! L’Italia, che ha chiuso la fase a gironi con un bottino pieno, portandosi a casa tre vittorie su tre partite disputate, sfida oggi l’Austria a caccia del pass per i quarti di finale della rassegna continentale, che per la prima volta si svolge in maniera itinerante. Roberto Mancini guida un’Italia speciale e va a caccia di nuovi record dopo la lunga striscia di vittorie consecutive.

Un periodo davvero roseo per il ct azzurro, che ha a casa una donna speciale a fare il tifo per lui ed i suoi ragazzi. Durante le competizioni di questo genere si parla tanto di mogli, compagne e fidanzate dei calciator, ma un po’ meno di quelle degli allenatori. Roberto Mancini ha un’interessante vita privata, con due matrimoni e tre splendidi figli, ma non tutti lo sanno.

Con chi è sposato Roberto Mancini

Il ct azzurro è attualmente sposato con Silvia Fortini. Si tratta della seconda moglie dell’ex calciatore italiano e di lei non si hanno molte informazioni poichè non ha mai amato stare sotto i riflettori e ha sempre voluto fare una vita piuttosto riservata. Silvia è un avvocato e guida un importante studio legale romano. Non è chiaro come i due si siano conosciuti ma è probabile che la scintilla sia scoccata dopo la fine del primo matrimonio di Mancini, quando il ct azzurro ha avuto bisogno di un supporto legale.

Lo studio di Silvia ha tra i suoi clienti diverse società commerciali e di servizi di un certo calibro, oltre che imprese di costruzioni, personaggi di alto profilo, banche ed istituzioni finanziarie. Anche per questo motivo Silvia Fortini non è molto famosa al mondo dello ‘spettacolo’: visti i suoi tanti impegni lavorativi sarebbe difficile per lei partecipare a programmi tv e tanto altro. I due sono stati sorpresi nel 2016 a Saint Tropez, nel 2017 decisero di volare per una fuga romantica alle Antille e nel 2018 si sono sposati.

Roberto MAncini è al suo secondo matrimonio: prima di Silvia il ct azzurro ha sposato Federica Morelli, dalla quale ha avuto tre figli. La storia tra i due è arrivata al capolinea nel 2015, quando decisero di separarsi. Un divorzio ‘salato’ per Mancini che deve un assegno da 40 mila euro al mese all’ex moglie.