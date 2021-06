Comitato Territoriale Fipav di Messina: nasce il primo corso di comunicazione per formare “media communication manager”

22 Giugno 2021 10:35

Comitato Territoriale Fipav di Messina: istituito il primo corso di comunicazione rivolto alle società messinesi per formare “media communication manager”

Determinazione e programmazione per mirare alla ripresa totale con una marcia in più e sostenere al meglio le società del territorio. Queste le linee guida che da sempre hanno contraddistinto il Comitato Territoriale Fipav di Messina targato Alessandro Zurro e che oggi, ancor più di prima, sono le certezze sulle quali puntare per riprendere a correre.

“Dopo tante difficoltà ed incertezze grazie allo straordinario impegno di tutti, tanto dello staff di Fipav Messina quanto delle Società, con enorme soddisfazione abbiamo ripreso le attività sportive, regalando ai nostri atleti ed a noi stessi la gioia di tornare a giocare a pallavolo – questa la disamina di Zurro quando ormai mancano gli ultimi appuntamenti per completare la stagione – Devo dire che, nonostante la pandemia ci abbia costretti ad interrompere le attività, noi del Comitato Territoriale di Messina non siamo stati affatto ad aspettare e ad un intenso lavoro di riorganizzazione degli aspetti sportivi abbiamo affiancato un’attenta programmazione delle attività organizzative e gestionali, così da farci trovare ancora una volta pronti per assistere le nostre società ed i nostri tesserati”.

Proprio dal desiderio di supportare le società del territorio nella loro crescita nasce l’ennesima novità made in Fipav Messina: il primo corso di comunicazione, completamente gratuito, rivolto alle società messinesi per formare “media communication manager” in grado di curare gli aspetti comunicativi e promozionali della società pallavolistica di riferimento. “Siamo veramente molto soddisfatti di ciò che stiamo proponendo. Si tratta di un’attività unica nella sua tipologia, attraverso la quale possiamo dare un reale sostegno alle società fornendo ai partecipanti nozioni e standard specifici per operare nel mondo della comunicazione sportiva e, di conseguenza, garantire un valore aggiunto alla società sportiva di riferimento che riuscirà a promuoversi con maggiore efficacia sul territorio. Riteniamo sia un’iniziativa veramente importante per la crescita delle nostre società, tanto che abbiamo anche ottenuto gli apprezzamenti ed il supporto da parte della Federazione Italiana Pallavolo. Un’occasione importante di crescita che sono certo i team del territorio messinese sapranno cogliere”.

Proprio dalla FIPAV arriva un prezioso sostegno in termini di promozione: lunedì 28 giugno, a partire dalle 21.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comitato (HDEme – C.T. Fipav Messina) si terrà “Comunica…Azione”, un’open class gratuita in collegamento con Marco Trozzi, membro dell’Ufficio Stampa Fipav, con il quale si parlerà dell’importanza della comunicazione per le società pallavolistiche e saranno approfonditi anche altri dettagli del corso di comunicazione, in partenza con il primo Modulo sabato 10 luglio al quale seguiranno altri 4 moduli ed un tirocinio pratico finale. “Un percorso completo ed allo stesso tempo stimolante nei confronti delle società che sarà accompagnato da tante altre iniziative – conclude Alessandro Zurro – che testimonia la nostra grande determinazione nel voler affiancare e formare ancora di più i dirigenti del nostro territorio, perché solo così si può avere una visione lungimirante a sostegno del nostro movimento”.