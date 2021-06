La classifica marcatori di Euro 2021: gli autogol battono Cristiano Ronaldo, è record!

25 Giugno 2021 16:00

Record di autogol a Euro 2021: ben 8 le reti segnate nella propria porta, mai successo nella storia degli Europei. Sono più dei gol segnati da Cristiano Ronaldo, in vetta alla classifica marcatori

Appena il tempo di archiviare i gironi che Euro 2021 ha già stabilito un clamoroso record. L’Europeo attualmente in corso in 11 nazioni differenti è diventato quello con il maggior numero di autoreti mai segnati in una sola competizione. Ben 8 i gol segnati nella propria porta da sfortunati calciatori, numero che potrebbe aumentare nella fase eliminatoria del torneo. Basta un dato a far capire la singolarità dell’evento: nelle 15 edizioni dal 1960 al 2016, sono stati segnati 9 autogol complessivamente!

Quest’anno ha aperto le ‘auto-marcature’ Demiral in Turchia-Italia: non era mai successo che la prima rete di un Europeo fosse un autogol. Il portiere Szczesny ha infilato nella propria porta un rimpallo in Polonia-Slovacchia, così come il collega Hradecky nella gara della Finlandia contro il Belgio. Hummels ha deviato alle spalle di Neuer un cross di Mbappè in Germania-Francia. ‘Doppietta’ per Ruben Dias e Guerreiro in Portogallo-Germania, ma anche per Dubravka e Kucka in Slovenia-Spagna. Se dovessimo stilare dunque una classifica marcatori dunque, Cristiano Ronaldo si dovrebbe accontentare del secondo posto, nonostante i 5 gol segnati, a causa della grande mole di autogol che, se sommati, occuperebbero il primo posto in classifica!

La classifica marcatori di Euro 2021: