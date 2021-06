Italia in scioltezza anche col Galles: gli Azzurri conquistano la vetta del Girone A, la classifica finale

20 Giugno 2021 19:50

La classifica finale del Girone A di Euro 2021

Il pomeriggio di oggi ha regalato verdetti per quanto riguarda il Girone A di Euro 2021. Con la vittoria per 1-0 ai danni del Galles, l’Italia si aggiudica il primo posto a punteggio pieno e tre vittorie su tre partite. Gli uomini del c.t. Roberto Mancini sono una macchina da gioco perfetta e sgretolano anche la compagine capitanata da Gareth Bale, la quale termina a 4 punti a pari merito con la Svizzera e riesce comunque a conquistare il secondo gradino del raggruppamento. Ne esce penalizzata appunto la squadra dell’allenatore Vladimir Petkovic che, nonostante il successo per 3-1 contro la Turchia, si deve accontentare del terzino posto a causa del pesante 3-0 subito nella sfida con gli Azzurri. Gli elvetici in ogni caso, con quattro punti anche loro, dovrebbero raggiungere gli ottavi di finale e giocare contro la prima classificata di uno tra i Gironi B, E o F. Di seguito la classifica finale del raggruppamento A:

CLASSIFICA GIRONE A

Italia 9 (+7)

Galles 4 (+1)

Svizzera 4 (-1)

Turchia 0 (-7)