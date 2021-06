Serie B: l’Empoli si aggiudica anche la Coppa Disciplina, Reggina e Cosenza in fondo alla graduatoria

30 Giugno 2021 19:52

La Coppa Disciplina della Serie B 2020-2021 è dell’Empoli: vincono i toscani, calabresi in fondo

L’Empoli non è stata solo la squadra più forte del campionato di Serie B 2020-2021, ma anche la più corretta. E’ quanto emerso dal punteggio relativo alla Coppa Disciplina, il premio della Lega B istituito per le società con i giocatori, lo staff e i dirigenti più corretti. Nella graduatoria del trofeo si tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il comportamento dei tesserati. Per il secondo anno consecutivo, dunque, i toscani si aggiudicano il premio, seguiti sul podio da Chievo e Frosinone. Calabresi in fondo alla graduatoria: Reggina al 17° posto, Cosenza al 19°. Di seguito la classifica.