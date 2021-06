Le città degli Europei: la top 5 delle tappe imperdibili di Londra

13 Giugno 2021 09:25

Non basterebbero settimane per esplorare Londra, ma pensando a una breve visita in occasione degli incontri calcistici degli Europei 2021 ecco una lista di 5 tappe imperdibili

Nella formula itinerante scelta per gli incontri di calcio degli Europei 2021, Londra non solo è stata scelta tra le città ospitanti, ma sarà la sede dell’attesissima finale dell’evento sportivo.

Non basterebbero settimane per esplorare tutti i monumenti, le bellezze architettoniche, i musei, i palazzi, le chiese e le strade della capitale britannica, ma immaginando di fermarsi solo pochi giorni, magari in occasione degli Europei di calcio, abbiamo immaginato una lista di almeno 5 tappe imperdibili di Londra.

L’estate di Londra e il clima della città

Il tempo di Londra varia costantemente anche nel corso della stessa giornata e sebbene se non si tocchino mai temperature estreme, in un’unica giornata si possono avere nubi, sole e pioggia.

Le precipitazioni sono moderate e costanti ma non sono particolarmente abbondanti, tuttavia, sono frequenti quindi meglio portare sempre con sé ombrello e impermeabile.

Il clima temperato mantiene le temperature dei mesi invernali tra gli 0° e gli 8° centigradi, mentre d’estate non si vivranno mai giornate eccessivamente calde perché anche nei mesi più caldi, giugno, luglio e agosto, le temperature massime raramente superano i 25° centigradi.

Il periodo migliore per visitare la capitale del Regno Unito è certamente quello da metà maggio a metà settembre, quando l’estate di Londra consente la vita all’aria aperta e di godere dei meravigliosi parchi cittadini, la sera invece sarà piacevole riscaldarsi in un pub perché il fresco impone almeno di indossare una felpa.

La top 5 delle tappe imperdibili di Londra

Come per tutte le grandi capitali anche a Londra si potrebbe girovagare per settimane senza dire di aver visto davvero la città, tuttavia ci sono delle tappe iconiche che non si possono mancare anche durante una breve visita della città: