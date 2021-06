Le città degli Europei: Bucarest la capitale dai mille stili diversi ma tutti in armonia tra loro

13 Giugno 2021 17:14

La città vecchia e l’antico Palazzo reale, l’architettura postsovietica e lo stile liberty: sono solo alcuni degli stili architettonici che si trovano a Bucarest, una delle città scelte per ospitare gli Europei 2021

Bucarest la capitale della Romania è stata selezionata tra le città che ospiteranno gli incontri calcistici degli Europei 2021; si tratta di una città tutt’altro che priva di attrattive. Sopravvissuta alle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale e al regime dittatoriale successivo, oggi conserva per i turisti angoli magici e grandi monumenti tutti da scoprire.

Il clima di Bucarest

Oltre ad essere la capitale della Romania, Bucarest rappresenta anche la maggiore città del Paese, si colloca a 85 metri sul livello del mare ed è caratterizzata da un clima caldo e temperato.

Il clima continentale è però frequentemente caratterizzato da una piovosità significativa durante tutto l’anno, persino durante i mesi più secchi.

Gli inverni sono spesso freddi e le giornate cupe e spesso nevose; le stagioni di transizione si mantengono miti ma tendono a essere piovose così come le estati che sebbene calde e soleggiate, manifestano perturbazioni di origine temporalesca soprattutto durante le ore pomeridiane.

Il periodo migliore per un viaggio a Bucarest è certamente l’estate quando il clima si manifesta in tutto il suo splendore e il sole illumina quasi sempre il cielo; ma meglio portare con sé sempre un ombrello perché il caldo favorisce le formazioni nuvolose anche a luglio e agosto, mentre settembre è il mese più secco e quindi quello ideale per svolgere attività all’aria aperta.

Bucarest: un passato delicato

Bucarest si è lasciata oramai alle spalle il durissimo XX secolo, durante il quale guerre, dittature e catastrofi naturali hanno piegato l’intera Romania. Bucarest negli ultimi decenni si è profondamente impegnata nel presentare un volto nuovo al mondo e con l’ingresso nell’Unione Europea del 2007 ha preso uno slancio che si è tradotto in investimenti che hanno migliorato l’aspetto generale della città e in infrastrutture che hanno reso la capitale a misura di turista.

Chi si reca in visita a Bucarest può scoprire una città che ha molto da offrire a partire dai palazzi novecenteschi e dagli ampi giardini, senza dimenticare tutte le strutture che portano impressa l’impronta post-sovietica.

Il Centro Vechi, cioè la città vecchia, rappresenta la zona turistica della città ed è qui che si trova ciò che è rimasto in piedi dopo le profonde devastazioni del secondo conflitto mondiale e in seguito della dittatura comunista. Quest’ultima ha comportato se vogliamo una distruzione ancora maggiore, rispetto a quella portata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, poiché i piani regolatori previdero l’abbattimento di un quinto della città per lasciare spazio agli imponenti edifici governativi e agli immensi viali.

La città vecchia si sviluppa tra il fiume Dambovita a sud, la via Calea Victoriei a ovest, la Bulevardul Brătianu a est e la Regina Elisabeta a nord; solo qui si possono apprezzare i palazzi storici e percorrere la Lipscani, la strada principale ad esclusivo uso pedonale, ricca di negozi di artigianato locale e souvenir ma anche di boutique d’abbigliamento.

Un tocco di colore folkloristico è dato poi dalla presenza di comunità rom e sinti che occupano alcuni edifici della zona con il loro carico di tradizioni.

I principali monumenti di Bucarest

Non si può affrontare una visita della città senza partire dal Palazzo del Parlamento dei Bucarest che è la sede del Parlamento romeno nonché simbolo indiscusso della città.

Si tratta di un edificio dalle dimensioni imponenti: 365 mila metri quadrati per 84 metri di altezza. Un singolare record lo identifica come l’edificio più pesante del mondo con i suoi 4 miliardi di chili che lo fanno sprofondare di ben 6 millimetri nel terreno su cui si innalza.

Delle 1100 stanze presenti ben 700 sono vuote e solo il 30% della sua superficie è occupato in qualità di sede della Camera e del Senato del Parlamento della Romania.

Uno dei più begli edifici di Bucarest è l’Ateneo romeno: una sala concerti dall’architettura circolare sormontata da una splendida cupola e preceduta da un ingresso con colonnato neoclassico.

L’ateneo fu aperto nel 1888, la sua sala principale può accogliere fino a 650 persone e le decorazioni interne sono davvero pregevoli, su tutte il grande affresco che si svolge come un nastro per tutta la circonferenza dell’edificio e che rappresenta i momenti più importanti della storia del Paese fino al 1918.

Uno degli edifici più importanti della città è certamente il Palazzo Reale di Bucarest, che fu appunto residenza dei sovrani romeni sino al 1947 (anno di instaurazione del regime comunista), quando divenne la sede del Museo Nazionale d’Arte della Romania.

Al suo interno si possono ammirare oltre alle collezioni dei più importanti artisti romeni, anche una galleria di artisti di indiscussa fama internazionale come Tintoretto, Rembrandt e Monet; notevole anche la sezione dedicata all’arte medievale e le due sale che ospitano esibizioni temporanee.

Angoli magici a Bucarest

A Bucarest ci sono angoli magici in cui si preservano veri tesori sopravvissuti alla lunga parentesi comunista come la Chiesa Cretulescu. Costruito nella prima parte del XVIII secolo, il tempio ortodosso è giunto intatto sino a noi nonostante i diversi terremoti da cui è stato colpito, la furia demolitrice del regime dittatoriale e la Rivoluzione romena che depose il regime di Ceausescu.

Di questo gioiello in stile Brâncoveanu colpisce immediatamente l’esterno con il suo chiostro decorato da numerosi affreschi, ma anche la sfarzosa decorazione interna che mette in risalto l’altare maggiore e i dipinti che ricoprono interamente le pareti interne.

Chiunque si rechi nella Chiesa Cretulescu durante il momento della messa, può assistere a un’esperienza davvero speciale grazie ai cantici della liturgia che risuonano sia all’interno che nel chiostro infondendo una sensazione di pace ultraterrena ai fedeli ma anche al semplice spettatore.

La galleria coperta Macca Vilacrosse rappresenta una meravigliosa passeggiata attraverso lo stile liberty dei due corridoi da cui è formata, i quali convergono in una piccola rotonda.

Della struttura superiore colpiscono i toni caldi delle vetrate colorate attraverso cui la luce passa tingendosi di giallo e contribuendo a conferire al luogo un’incantevole atmosfera bohemien.

Tappa immancabile di Bucarest è il Parco Tineretului, il Parco della gioventù, che rappresenta un’oasi di pace e tranquillità dove si trova anche un lago navigabile in cui è possibile noleggiare pedalò e barche a remi.

Nel parco si trova anche la Sala Polivalenta, uno spazio utilizzato per eventi sportivi e concerti, un’area dedicata ai più piccoli, un piccolo luna park, bar e aree ristoro all’aperto e attrazioni di vario genere e tipo, come il trenino elettrico che viene messo a disposizione dei visitatori per spostarsi nel parco.