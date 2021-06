Le città degli Europei: Baku, Azerbaijan

12 Giugno 2021 13:27

Visitare Baku durante gli Europei 2021 è l’occasione ideale grazie al clima favorevole e alle numerose attrattive ancora non scoperte dal circuito turistico internazionale

Per la prima volta nella storia gli Europei di calcio non avranno una sede fissa ma si sposteranno in ben 11 città che ospiteranno l’edizione degli Europei 2021 al via l’11 giugno.

Una delle sedi di questa formula itinerante sarà Baku la capitale dell’Azerbaijan che negli ultimi decenni ha visto un’impennata di crescita economica e tecnologica generare una città cosmopolita dall’impronta europea che propone grattacieli e ambiziosi progetti edilizi che la porteranno presto a un notevole risalto internazionale. Per i turisti è adesso il momento da cogliere per visitare questa città, grazie al clima favorevole e alle temperature contenute che si registrano in giugno e luglio nonostante il clima desertico.

Baku la capitale proiettata nel futuro

Solo nel 1991 Baku, la capitale dell’Azerbaijan, conquistò l’indipendenza dall’Urss, e da paese povero in cui l’elettricità era disponibile solo per 3 ore al giorno, lottò fino a diventare la capitale di un paese che esporta gas all’Europa e che ha un reddito pro capite pari a quello di un paese europeo di medio reddito.

Baku è la capitale dell’Azerbaijan, principale porto del paese che si affaccia sul Mar Caspio sulle sponde della penisola di Abseron, grazie all’imponente ricchezza derivata dal gas e dal petrolio si è sviluppata fino a raggiungere i 3 milioni di abitanti che provengono da culture differenti: persiani, russi, turchi e anche europei animano i volti multiformi della città. Proprio questa integrazione di culture differenti e la grande ricchezza di cui può beneficiare hanno generato il sostenuto ritmo di crescita di questa capitale fortemente proiettata verso il futuro.

Questa città cosmopolita del Caucaso meridionale da alcuni anni tenta di entrare nel circuito turistico internazionale e di profilarsi come una capitale in grado di offrire esperienze differenti.

Baku negli ultimi anni si è fatta conoscere per i grandi eventi sportivi che ha ospitato come il Gran Premio di Formula 1, la finale femminile europea di volley del 2017 o la finale di Europa League 2019, oggi anche sede dell’Europeo di calcio 2020 (rimandato all’estate 2021 a causa della pandemia da Coronavirus).

Baku ha anche portato avanti negli ultimi anni alcuni ambiziosi progetti edilizi che ne stanno trasformando il volto proprio nel segno della futuribilità.

Le Flame Towers, hanno impreziosito lo skyline della città, esse sono il vero simbolo della vocazione contemporanea della capitale azera, si tratta di tre grattacieli a forma di fiamma che accolgono hotels e uffici e che la sera si trasformano in maestosi schermi su cui si muovono 10.000 led che danno vita a straordinari giochi di luce.

La compianta architetta Zaha Hadid ha firmato il progetto del centro-museale dell’Heydar Aliyev Centre, dalla caratteristica firma architettonica bianca e sinuosa che cambiando prospettiva varia anche gli elementi simbolici ai quali si può ricondurre. Il centro culturale ospita concerti e si apre a numerosi spazi espositivi, tra cui la collezione permanente dei doni ricevuti dai presidenti dell’Azerbaijan.

Nei prossimi anni poi (entro il 2025) sarà completato il ciclopico progetto nell’arcipelago artificiale delle isole Khazar, oltre 40 isole distanti 25 km da Baku e che vedranno svettare il grattacielo più alto del mondo, la Azerbaijan Tower che sarà alta più di 1 chilometro (1.050 metri per l’esattezza).

Il divertimento contemporaneo a Baku

Le passeggiate a Baku sono un’occasione da non mancare, il lungomare Milli Park è una delle attrattive maggiori per i turisti che possono camminare, fare jogging o godersi il tramonto sull’acqua su questo lungomare che costeggia la baia per oltre 25 chilometri.

Lungo il percorso si trovano magnifici giardini, fontane, giostre e centri commerciali, nonché la gigantesca bandiera azzera di 70 metri per 35 issata su un palo di 162 metri; chi apprezza la vista dall’alto, invece, non può mancare un giro sulla ruota panoramica conosciuta come Baku Eye.

Per gli amanti dello shopping il punto di riferimento è Nizami Street, una via pedonale ricchissima di boutique che rimangono aperte fino a tardi, ma attenzione, si tratta di un vero tripudio del lusso adatto a ben poche tasche.

La vita notturna giova delle magnifiche fontane di Fountains Square che accoglie la gioventù locale e internazionale, ma sono numerosi anche i locali modaioli che propongono serate con dj set dalle terrazze panoramiche che si affacciano sul Mar Caspio, infine, si può scegliere di fare un aperitivo al 25 piano dell’Hilton di Baku nel roof bar che ruota a 360 gradi.

L’antica Baku

Baku corre velocemente, forse troppo velocemente e non riesce sempre a stare al passo con i suoi cambiamenti che probabilmente già tra pochi anni la trasformeranno ancor più di quanto non sia avvenuto sino ad ora.

Turisticamente ancora non è abituata ai viaggiatori e solo pochi riescono a parlare inglese per comunicare agevolmente, tuttavia, ai turisti qui è proprio concesso ancora di assaporare scorci delle antiche civiltà che l’hanno plasmata nei secoli.

Cuore e memoria storica di Baku è l’Iceri Seher, la città antica d’impronta turca cinta da mura medievali e sottoposta alla tutela dell’Unesco. Nel reticolo di vicoli si incontra la Torre della Vergine, alta 29 metri e interamente costruita in pietra che fu prima torre zoroastriana, poi osservatorio astronomico e infine torre di difesa contro i nemici.

Alla “Old Town” appartiene anche il Palazzo degli Shirvanshah, un complesso di palazzi in pietra arenaria dove aveva sede la dinastia che regnò nel Paese per buona parte del Medioevo e che ingloba nel suo complesso anche il Divanhane e la porta di Murad. Nell’ Iceri Seher si trova anche la tomba di Seyyd Yaxya Bakuvi, un mistico sufi dell’ordine della Khalwatiyya e ancora i caravanserragli e i resti della chiesa di San Bartolomeo.

Un’anima antica, dunque, che batte nel cuore di un corpo urbano moderno.

Il clima di Baku

Il periodo migliore per recarsi in questa città ricca di storia è proprio quello durante il quale verranno ospitati gli Europei di calcio 2021; da maggio a settembre, infatti, le temperature sono piacevoli e tiepide e le precipitazioni contenute.

La temperatura diurna va da calda e le probabilità di pioggia sono scarse. La temperatura media annuale in Baku è di 18° gradi e in un anno cadono 137 mm di pioggia. In media a Baku durante il mese di giugno la temperatura massima è di 27° e la minima di circa 22° gradi e piove per soli 4 giorni. Le temperature più alte di Baku sono quelle che si registrano a luglio quando si raggiungono i 30° centigradi.

Nonostante il clima desertico, quindi la capitale dell’Azerbaijan rimane gradevole anche in piena estate; ma la città si offre al visitatore anche durante i mesi invernali poiché anche a gennaio che è il mese più freddo, raramente le temperature scendono al di sotto degli 8° centigradi e il clima rimane asciutto per 248 giorni l’anno, con un’umidità media dell’66% e un indice UV di 5.