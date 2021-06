Le città degli Europei: Amsterdam, la capitale dell’Olanda, tra arte, modernità e divertimento

13 Giugno 2021 17:50

La stagione migliore per un tour di Amsterdam è proprio il periodo in cui si terranno le partite degli Europei 2021, per godere del clima temperato e di tutto il divertimento di cui si anima la capitale olandese

La formula itinerante degli Europei 2021 non prevede una sede fissa per gli incontri di calcio che si sposteranno in 11 città a partire dall’11 giugno sino alla finale dell’11 luglio; tra le città scelte per ospitare l’evento sportivo vi è Amsterdam.

Nella capitale olandese anche una visita di pochi giorni avviluppa il turista in un vortice d’arte e di bellezza che difficilmente lascia indifferenti; mentre la sera la modernità dello spirito liberale della città coinvolge con i suoi eventi, i concerti e i ricercatissimi coffee shop.

Il momento migliore per visitare Amsterdam

La capitale dei Paesi Bassi gode di un clima temperato influenzato dal Mare del Nord ma anche dai venti provenienti dall’Oceano Atlantico e dalla Corrente del Golfo, influenze che rendono il clima generalmente mite e umido. Non sarebbe scorretto affermare che Amsterdam dispone sostanzialmente di due macro-stagioni: un inverno temperato e un’estate mite.

Sebbene il meteo della città sia variabile e le piogge si possano presentare in qualunque periodo dell’anno, l’estate è il momento migliore per visitare Amsterdam poiché il clima prevede temperature alte ma mai soffocanti.

Chiunque si trovi in città per uno degli incontri calcistici degli Europei 2021 dovrà premurarsi di vestirsi a strati e ricordare di mettere in valigia un impermeabile e un ombrello per proteggersi dagli improvvisi scrosci di pioggia estiva.

Fare il pieno di arte ad Amsterdam

Anche in pochi giorni Amsterdam offre la possibilità di una vista completa ai turisti che si recano in città. Un immancabile punto di partenza è Museumplein, ossia la piazza su cui si trovano i maggiori musei cittadini.

A pochi minuti di distanza dalla Museumplein si può visitare Vondelpark, il parco che costituisce il principale polmone verde della città.

Nei pressi del parco in cui campeggia la celebre scritta “I AMSTERDAM” si trova il Museo di Van Gogh, che accoglie 200 tra le opere del più famoso artista olandese di tutti i tempi, ma anche altri elementi come bozzetti e lettere personali che aiutano a comprendere il pittore in tutta la sua grandezza.

Il Rijksmuseum, il Museo Nazionale dei Paesi Bassi, accoglie un’ampia collezione di arte fiamminga ospitaai all’interno di un monumentale palazzo che richiama l’architettura gotica e rinascimentale, ma sono esposte oltre alle opere di artisti del calibro di Rembrandt, Steen e Veermer, anche quelle di artisti internazionali come Dürer, Michelangelo, Monet.

Il Stedelij, invece, è uno dei musei più famosi della capitale grazie alla vasta gamma di opere di artisti moderni e contemporanei che sono ospitate nelle sue sale espositive.

Tra i più bei musei della città vi è il FOAM, il museo della fotografia e l’Hermitage di Amsterdam, sede olandese del più celebre museo di San Pietroburgo. La struttura è ubicata ad Amstel, all’interno del palazzo Amstelhof ed è il quarto museo per numero di visitatori in Olanda; qui si possono visitare mostre permanenti e temporanee, ma anche esplorare la storia e le origini della città grazie ai molti reperti ivi custoditi.

Per rimanere coinvolti nell’atmosfera artistica di Amsterdam si può scegliere di camminare senza una meta precisa nel quartiere di De Jordaan. Si tratta di uno degli angoli più affascinanti della città, il De Jordaan nacque come quartiere operaio mentre oggi chiunque si rechi tra le sue vie può respirare un’atmosfera unica conferita da edifici pittoreschi, antiquari, gallerie d’arte, giardini, ristoranti e caffè che si aprono tra l’intreccio dei canali e le particolari architetture delle case.

Il centro di Amsterdam si sviluppa dalla famosa e più importante piazza: Piazza Dam, sorta intorno al 1270 come piazza-mercato, dove si trovano: il Palazzo Reale, superbo esempio dell’Architettura barocca olandese e il più importante monumento storico e culturale di tutto il Secolo d’oro olandese; la Chiesa Nuova, non più un edificio spirituale, ma luogo in cui si tengono tutte le incoronazioni e sede di mostre, spesso di natura antropologica e di concerti d’organo; e il Monumento Nazionale, un obelisco di 22 metri eretto in memoria dei caduti del secondo conflitto mondiale.

Gli immancabili canali di Amsterdam

La Cerchia dei Canali di Amsterdam, oggi patrimonio dell’Unesco, fu creata nel XVII secolo per proteggere la baia dal mare. I canali sono uno spettacolo da cartolina sia di giorno che di notte, quando i ponti illuminati conferiscono un tocco magico all’intera zona.

Un’esperienza da non perdere è quindi una crociera a bordo di una delle barche che navigano lungo i canali e consentono di scovare tutti i retroscena della città come il motivo per il quale un gruppo di abitazioni sull’acqua prende il nome di “case danzanti”.

Dopo aver visitato nel modo tradizionale i canali della capitale olandese si può scegliere di recarsi presso il Bloemenmarkt, un fantastico mercato galleggiante, l’unico al mondo per tale caratteristica, che concilia le due peculiarità del Paese, l’acqua e i fiori, poiché qui si possono trovare tutte le tipologie floreali che si possono immaginare.

Amsterdam: a tutto divertimento

Chi vuol perdersi in un suggestivo labirinto di piccole vie che si dispiegano a est del canale Prinsengracht si inoltra nell’area conosciuta come Nove Stradine, dove una molteplicità di negozi indipendenti e piccole boutiques rendono lo shopping un’esperienza davvero gratificante.

La Heineken Experience offre un’esperienza multisensoriale attraverso la quale vengono illustrati tutti i passaggi del processo di produzione della famosa birra. Alla fine del tour interattivo non resta che cimentarsi in una degustazione… a tutta birra!

La visita della città continua anche durante le ore serali che si possono trascorrere ad esempio sulla Leidseplein, una delle piazze in cui cultura e divertimento si fondono armoniosamente. Qui si trova ad esempio l’American hotel, realizzato in stile art déco, ma anche il famoso teatro cittadino sede di numerosi eventi e concerti: il Stadsschouwburg.

La sera la si può trascorrere nella stupenda Rembrandtplein. La piazza prende il nome dal celebre artista Rembrandt che visse qui nel suo momento artistico più importante ed oggi offre una vasta scelta di bistrot, bar e ristoranti.

Non si può andare via da Amsterdam senza aver visitato il famigerato distretto a luci rosse, dove oltre alle celebri “vetrine” si trovano anche numerosissimi coffee shop, uno dei simboli della cultura libertaria della capitale, dove è possibile consumare, provare e confrontare gli effetti delle diverse varietà e qualità di cannabis, magari degustandole in una deliziosa space cake.