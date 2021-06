Cinquefrondi: il comune restituisce 100% della Tari a cittadini e imprese [INFO e DETTAGLI]

25 Giugno 2021 17:56

Cinquefrondi aderisce al protocollo d’intesa con la società Remunero che garantisce un premio agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti

Cinquefrondi, città nell’area metropolitana di Reggio Calabria, aderisce al protocollo d’intesa con la società Remunero che garantisce un premio agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti. Gli utenti che adotteranno un comportamento virtuoso nel conferimento dei rifiuti riceveranno un credito da spendere presso le imprese del territorio. La premialità si traduce in un credito pari a quanto dovuto annualmente per la TARI, versato a tutti gli utenti, sia famiglie sia imprese. Basta rispettare tre parametri: essere in regola con il pagamento della TARI; aver conferito correttamente i rifiuti e non aver ricevuto multe di carattere ambientale. In più, per le aziende è previsto uno sgravio fiscale immediato fino a un massimo del 30% dell’incasso. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni, che non comporta oneri per l’Amministrazione comunale e rappresenta l’individuazione di un soggetto privato in grado di sviluppare il progetto in condizioni di non esclusività. Inoltre, l’adesione da parte dei contribuenti al circuito proposto da Remunero è volontaria e avviene nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali.

Come funziona?

Per ogni utente che si registra sulla piattaforma di Remunero viene aperto dalla Società stessa un conto corrente online e una carta per i pagamenti. È prevista una commissione di transazione variabile dallo 0,5% al 3,5% dell’importo dovuto come TARI. Il credito viene sbloccato trimestralmente sulla base del comportamento virtuoso degli utenti. L’importo può essere utilizzato solo all’interno del territorio comunale che hanno sottoscritto la stessa convenzione, per un massimale del 30% dell’acquisto effettuato, creando così un sistema di economia circolare.