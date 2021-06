Cina, un cameraman da medaglia d’oro: mentre filma i 100 metri, corre più veloce degli atleti [VIDEO]

11 Giugno 2021 16:33

Hao Xiaoyang diventa virale sui social: il cameraman corre più veloce degli atleti che deve filmare e il video spopola sul web

Era incaricato di filmare la scena, non di rubarla. Ma Hao Xiaoyang si è ritrovato ad essere protagonista di un video diventato in poco tempo virale sui social. La sua è stata una vera e propria impresa da medaglia d’oro. Il giovane cameraman 23enne, era intento a filmare la gara tenutasi lo scorso 30 maggio presso l’Università di Datong, nel nord della Cina. Il ragazzo si è posizionato a circa 20 metri dagli atleti, in modo tale da avere un’ottima visuale su tutti e non appena è scattato lo start, ha iniziato la sua corsa personale. Hao ha mantenuto il vantaggio sui professionisti per tutti e 100 metri, di fatto risultando quello con il miglior tempo. Una vera e propria impresa, firmata con tanto di telecamere in mano dal peso di oltre 4 kg.