Euro 2021, il calcolo del Cies sulle favorite: Italia fuori dalle prime 5, ecco chi vincerà!

4 Giugno 2021 17:18

Il Cies pubblica un’analisi sulle chance di vittoria di tutte e 24 le squadre presenti a Euro 2021: Francia super favorita, Italia fuori dalle migliori 5

Come sempre, a pochi giorni dall’inizio dei grandi tornei, l’osservatorio calcistico del Cies ha pubblicato il proprio pronostico sulla vincitrice di Euro 2021. Alla base della valutazione del Cies c’è un vero e proprio calcolo matematico che tiene conto di alcuni fattori importanti che hanno permesso di stilare una classifica di tutte e 24 le squadre con annesse possibilità di vittoria. L’analisi tiene conto del livello sportivo medio dei club in cui giocano i calciatori che compongono la rosa delle nazionali e del numero medio di minuti giocati dai calciatori nei campionati: incrociando i due dati il Cies ha fornito un ranking che vede la Francia come favorita n°1 davanti a Germania e Spagna. Giù dal podio l’Inghilterra, seguita da Portogallo e Italia.

La classifica del Cies sulle favorite di Euro 2021: