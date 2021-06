Chi è la moglie di Eriksen? Sabrina Kvist Jensen, dal lavoro di parrucchiera professionista al matrimonio col calciatore danese [FOTO]

12 Giugno 2021 20:29

Chi è Sabrina Kvist Jensen? La moglie di Eriksen: dal lavoro di parrucchiera al matrimonio col calciatore della Danimarca

Momenti di apprensione per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Le immagini di Eriksen disteso a terra durante la sfida tra Danimarca e Finlandia degli Europei di calcio 2021 hanno fatto presto il giro del mondo. Il capitano della Danimarca sta facendo preoccupare tutti dopo aver perso i sensi durante il match, anche se le prime informazioni sulle sue condizioni fanno ben sperare.

Hanno fatto il giro del mondo anche le immagini della moglie di Eriksen, in lacrime dopo quanto accaduto, consolata da alcuni compagni di squadra del marito.

Chi è la moglie di Eriksen

Sabrina Kvist Jensen, questo il nome della moglie di Eriksen, è nata nel 1992 ed è una parrucchiera professionista. Si è fidanzata con il calciatore della Danimarca nel 2012, per poi sposarsi e avere due figli. Durante l’esperienza del marito in Inghilterra con la maglia del Tottenham, Sabrina Kvist Jensen ha lavorato in un’azienda di abbigliamento e si è occupata della sua organizzazione no-profit di beneficenza, che ha l’obiettivo di aiutare i bambini in condizioni di povertà.