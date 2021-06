Chi è Danielle Madam? Dal lancio del peso a “Notti Europee” e la polemica sulla cittadinanza di Suarez

11 Giugno 2021 20:22

Danielle Madam, il volto femminile della trasmissione Rai “Notti Europee”: le medaglie nel lancio del peso, l’esordio in tv e la polemica sulla cittadinanza di Luis Suarez

Oggi inizia finalmente Euro 2021 e la prima squadra a scendere in campo sarà proprio l’Italia. Gli azzurri, fra le mura amiche dell’Olimpico affronteranno la Turchia nella gara inaugurale. Ma quello dei ragazzi di Mancini non sarà l’unico esordio azzurro. Un’altra sportiva italiana debutterà questa sera, in tv. Stiamo parlando di Danielle Madam, 5 volte campionessa nel lancio del peso, emozionata per la sua prima volta sul piccolo schermo tanto quanto prima di una finale. Danielle sarà il volto femminile di “Notti Europee“, trasmissione Rai che andrà in onda nel post partita e terrà compagnia ai telespettatori con approfondimenti e news sull’Italia e sulla kermesse europea.

Danielle Madam, la polemica per l’esame di Luis Suarez

Originaria del Camerun, Danielle è arrivata in Italia all’età di 7 anni, ha studiato nel nostro Paese e vestendo la casacca dell’Italia si è tolta tante soddisfazioni a livello sportivo. Come molti stranieri però, si è trovata in difficoltà nell’ottenere la cittadinanza. Per questo motivo, quando è scoppiato il caso riguardante Luis Suarez, Danielle ha storto il naso. L’atleta ha espresso duramente, anche in tv, il proprio parere sull’esame preparato a tavolino per il calciatore che avrebbe dovuto firmare con la Juventus: “ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra e per quella avrei dato veramente tutto. Sono in Italia dall’età di 7 anni e sin da piccola sono sempre stata una ragazza molto determinata, con lo studio come nell’atletica. […] Ho fatto tutti i miei studi qui, frequento l’ultimo anno di università […], parlo perfettamente italiano e in atletica grazie ai miei sforzi, nel mio piccolo, ho vinto 5 titoli di campionessa italiana e molti di campionessa regionale assoluta. […] Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) ed extracomunitari di serie B, o meglio, c’è chi guadagna 10milioni a stagione quindi “non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″, e ci sono tanti giovani che come me hanno passato la più parte della loro vita qui, studiano o lavorano ma sono fantasmi per lo stato“.

Ad aprile del 2021, Danielle Madam ha ottenuto la cittadinanza italiana presso il Comune di Pavia. La ragazza su Instagram ha espresso tutta la sua gioia nel sentirsi ufficialmente italiana a tutti gli effetti: “questo é giorno più bello di tutta la mia vita. Sono finalmente cittadina italiana […] Aspettavo questo giorno da tanto, le emozioni sono forti, ancora sto tremando. […] Spero che la mia storia possa essere uno stimolo per tutti quelli che sognano di diventare italiani. […] Ce l’ho fatta, dopo 17anni in questo Paese, posso dirmi finalmente italiana“.