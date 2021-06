Euro 2021, si parte! La cerimonia d’apertura all’Olimpico è una festa, i tifosi italiani tornano allo stadio dopo 15 mesi e anche i turchi si fanno sentire [FOTO E VIDEO]

11 Giugno 2021 20:50

Che emozione allo stadio Olimpico di Roma per la cerimonia di apertura di Euro 2021: Totti, Nesta e Bocelli provano a prendersi la scena, ma rivedere i tifosi sugli spalti è la sensazione più bella

Sono stati due anni molto complicati a causa della pandemia del Coronavirus, ma oggi allo stadio Olimpico di Roma è una festa! Via, si parte con Euro 2021. In campo Francesco Totti e Alessandro Nesta, padroni di casa, sono i protagonisti della cerimonia d’apertura. Standing ovation dei tifosi azzurri per i due idoli del calcio italiano, in particolare capitolino, essendo stati in passato bandiere di Roma e Lazio, ma anche i fans turchi si fanno sentire. In totale saranno circa 16mila sugli spalti, non accadeva in Italia da 15 mesi. Successivamente un altro momento molto emozionante lo ha regalato Andrea Bocelli, che ha intonato “Nessun Dorma” mentre i 24 palloncini si elevavano verso il cielo rappresentando simbolicamente lo spirito della competizione. L’inno risuona forte, le luci si accendono, il tramonto cala sulla Città Eterna. E’ tutto pronto per il campionato Europeo, in alto la gallery scorrevole delle foto più belle della cerimonia.