Centrodestra: Rosato, ‘con Draghi uragano in politica, vedremo effetti in prossimi mesi’**

4 Giugno 2021 19:58

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Il governo Draghi rappresenta un uragano sulla politica, nulla sarà più come prima e penso che si vedranno cambiamento molto profondi nei prossimi mesi nelle forze politiche, ma anche nel modo stesso di fare politica”. Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, commenta così all’Adnkronos le tensioni nel centrodestra dopo l’apertura di Silvio Berlusconi alla federazione di Fi con la Lega che ha scatenato malumori tra gli azzurri, già ‘reduci’ dalla nascita di Coraggio Italia.

“Le cose di questi giorni le osservo con grande rispetto, anche per il travaglio politico di chi le vive ma sono certo che qualcosa di molto più profondo arriverà”, aggiunge.

E’ il momento di lavorare a un’unica forza di ‘centro’? “Io penso che ci sono molte sensibilità che hanno affinità politiche oggi scomposte in tanti soggetti. Vedremo gli effetti della rivoluzione che Draghi sta silenziosamente portando nei prossimi mesi”.