Celebrazioni Festa della Repubblica presso la Capitaneria di Porto di Vibo Marina, Nesci: “coesione territoriale è valore cardine per una concreta unità nazionale”

2 Giugno 2021 10:29

Il comunicato stampa odierno della Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci

“Nella giornata di oggi prenderò parte alle celebrazioni della Festa della Repubblica presso la Capitaneria di Porto di Vibo Marina”, rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, On. Dalila Nesci, che aggiunge: “Mai come in questa delicata fase storica, i valori della nostra Repubblica e dell’unità nazionale devono emergere con forza per rendere concreta la coesione territoriale, superando i divari che allontano il Sud dalle sue molteplici possibilità di sviluppo”. “Nel pomeriggio prenderò parte all’evento ‘Da Dante all’Unità d’Italia’ organizzato dal Polo Museale di Soriano Calabro per celebrare i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta Alighieri e i 75 anni della nostra Repubblica, alla presenza del Sindaco di Soriano Calabro dott. Vincenzo Bartone, la Vice Preside del Liceo Machiavelli Prof.ssa Mariateresa Daffinà, gli alunni del Liceo, nonché la Direttrice del Polo Museale dott.ssa Mariangela Preta, cui va il mio sincero ringraziamento per l’ottima iniziativa intrapresa”, continua la Sottosegretaria.

“Durante l’evento saremo immersi nell’impareggiabile scenografia della Pinacoteca del Polo museale sorianese, alla Lectura Dantis di Giuseppe Ingoglia, che declamerà i versi del Canto V dell’Inferno”, prosegue la Sottosegretaria. “La giornata di oggi testimonierà, ancora una volta, come i nostri territori dispongano di uno straordinario patrimonio naturalistico, storico e culturale. E sono orgogliosa” – conclude la Sottosegretaria On. Nesci – “di come le nostre comunità possano contare su brillanti giovani con forte sensibilità e affezione per la crescita culturale del territorio”.